السفير الإيطالى يزور الدير الأحمر بسوهاج

جدة - نرمين السيد - واستقبلهم الأب الراهب القمص أنطونيوس الشنودى أمين الدير، وأبدى الضيوف إعجابهم بأيقونات كنيسة الدير الأثرية، وتم التقاط الصور التذكارية للضيوف مع الآباء الرهبان وبعض خدام الدير.

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