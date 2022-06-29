مدبولى ونظيره الجزائرى يشهدان مراسم توقيع عدد من الوثائق

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الجزائرى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بقصر الحكومة، مراسم توقيع عدد من الوثائق التى تخدم التعاون الثنائى بين البلدين، وذلك فى ختام ترأسهما أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.





وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الموارد المائية والرى، ووقعها من الجانب المصرى الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولى، ومن الجانب الجزائرى وقع كريم حسنى، وزير الموارد المائية والأمن المائى، كما تم توقيع برنامج تنفيذى للتعاون فى مجال البيئة والتنمية المستدامة، ووقعه من الجانب المصرى أيضا الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولى، ومن الجانب الجزائرى وقعت سامية موالفى، وزيرة البيئة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الوثائق شملت كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها فى الجزائر، ووقعها من الجانب المصرى الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولى، ومن الجانب الجزائرى وقع الدكتور أحمد زغدار، وزير الصناعة.

كما تضمنت الوثائق التى وقعها الجانبان المصرى والجزائرى برنامجا تنفيذيا للتعاون فى مجال الشئون الدينية، ووقعه من الجانب المصرى الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولى، ومن الجانب الجزائرى وقع يوسف بلمهدى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، إلى جانب توقيع برنامج تنفيذى بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى مجال التشغيل والقوى العاملة للسنوات 2022 – 2024، ووقعه من الجانب المصرى الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولى، ومن الجانب الجزائرى وقع يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعى.

وفى مجال التعليم العالى، أوضح السفير نادر سعد أنه تم توقيع مشروع البرنامج التنفيذى بين جمهورية مصر العربية والحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية للتعاون فى مجال التعليم العالى للأعوام ( 2022 _ 2024 )، ووقعه من الجانب المصرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ومن الجانب الجزائرى عبد الباقى بن زيان، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون الصناعى بين وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية ووزارة الصناعة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ووقعها من الجانب المصرى نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومن الجانب الجزائرى الدكتور أحمد زغدار، وزير الصناعة، كما وقعت وزيرة التجارة والصناعة مذكرة تفاهم فى مجال تنمية الصادرات بين الهيئة العامة لتنمية الصادرات المصرية والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بالجزائر، ووقعها من الجانب الجزائرى كمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات، كما وقعت نيفين جامع مذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات الصغيرة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ووقعها من الجانب الجزائرى نسيم ضيافات، الوزير المنتدب للوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة.

وشملت وثائق التعاون أيضا توقيع مذكرة للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ووقعها من الجانب المصرى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن الجانب الجزائرى مصطفى زيكارة، مدير عام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

إلى جانب ذلك، أشار المتحدث الرسمى إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسى والعلاقات الدولية بالجزائر ومعهد الدراسات الدبلوماسية المصرى، ووقعها من الجانب المصرى السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ومن الجانب الجزائرى وقعها السفير صالح عطية، مدير المعهد الدبلوماسى والعلاقات الدولية بالنيابة.

وفى ختام مراسم التوقيع، قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.