5 كليات و9 برامج و200 مدرسة.. جودة التعليم تعتمد عددا من المؤسسات

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، اعتمد المجلس فى ختام اجتماعه 5 كليات هى: كلية التربية جامعة 6 أكتوبر، كلية الاقتصاد المنزلى جامعة المنوفية، كلية طب الأسنان جامعة مصر الدولية، كلية الصيدلة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وكلية اللغة العربية بأسيوط جامعة الأزهر.

كما اعتمد المجلس 9 برامج شملت: برنامج طب مانشستر بكلية الطب جامعة المنصورة، برنامج ترميم الآثار العضوية وبرنامج ترميم الآثار غير العضوية بكلية الآثار جامعة القاهرة، برنامج اللغة الإنجليزية وبرنامج اللغة الإيطالية بكلية اللغات والترجمة جامعة بدر، برنامج مكتبات ومعلومات تكنولوجيا التعليم وبرنامج علم النفس وبرنامج التاريخ وبرنامج الجغرافيا بكلية التربية بنين بالقاهرة جامعة الأزهر.

وفى إطار عمليات الاعتماد أيضا قرر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، اعتماد معايير الاعتماد البرامجى الإصدار الثانى 2022.

وفيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعى اعتمد مجلس ادارة الهيئة 200 مدرسة بمراحل التعليم المختلفة.

وفى ختام الاجتماع صرحت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس مجلس الإدارة بأن معدلات الاعتماد لمختلف مراحل التعليم الجامعى وقبل الجامعى تسير بوتيرة جيدة، بما يشير إلى الوعى المتزايد من قبل المؤسسات التعليمية بأهمية التقدم للاعتماد.

وأضافت يوهانسن عيد أن الحاجة لاستيفاء شروط الاعتماد ليست عملية شكلية، ولكنها مراحل علمية وعملية مختلفة تعطى مؤشرات قوية لجودة عمليات التعلم ومخرجاتها.