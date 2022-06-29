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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /707987/أحمد-موسى-الإخوان-حول-العالم-كله-بيبكوا-بسبب-ظهور-آمال-ماهر

علق الإعلامي أحمد موسى، على ظهور المطربة آمال ماهر، بعد فترة من الغياب، بسبب مرضها وإصابتها بفيروس كورونا، قائلًا: «الإخوان كانوا مصدعينا بتريند أين آمال ماهر؟، وها قد ظهرت أمامكم آمال ماهر، لترد على ادعاءاتكم الكاذبة بشأنها».

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وأضاف «موسى»، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي»، إن آمال ماهر خرجت في توقيت مهم، عشان تهنينا بثورة 30 يونيو العظيمة، وترد على إدعاءات جماعة الإخوان، وظهورها يبكي الإخوان، مضيفًا: "الإخوان حول العالم بيبكوا، هما مكنش وراهم حاجه يعملوها فطلعوا بتريند آمال ماهر، لأنهم عايشين على التريندات ".

وتابع: "بقول مفاجآة لكل محبي الفنانة آمال ماهر، وطبعا لكنا بنبحها، وهي لديها شعبية كبيرة، وسيكون هناك حفل مفاجأة لها قريبًا".

ووجه أحمد موسى التحية لآمال ماهر لظهورها وردها على غدعاءات الإخوان "بحييها إنها أول لما خفت ظهرت، وهي نجمة مصرية موجودة وبتطلع عشان تتكلم، عندها شعبية كبيرة جدًا، عايزين إيه تاني".

وقال إن ظهور آمال ماهر في هذا التوقيت بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو "خلى الإخوان تبكي" وظهورها كشف مؤامرة التنظيم الإرهابي".

أحمد موسى: الإخوان حول العالم كله بيبكوا بسبب ظهور آمال ماهر بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو

واختتم: ربنا يدي كل الناس الصحة إلا الإخوان ربنا ياخذهم، وبطالب آمال ماهر بغناء أغنية وطنية جديدة".