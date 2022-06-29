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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /707983/رئيس-الاتحاد-العام-للنقابات-الفنية-هزور-هاني-شاكر-عشان-اقنعه-بعدم-الاستقالة

علق المخرج عمر عبد العزيز، رئيس الاتحاد العام، للنقابات الفنية، على أزمة استقالة الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.

دوت الخليج يرصد تعليق رئيس الاتحاد العام للنقابات على استقالة هاني شاكر

عمر عبد العزيز يزور هاني شاكر

وأشار عبد العزيز، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه سيزور هاني شاكر بمنزله غدًا، لإقناعه بعدم الاستقالة، وأنه تم تشكيل لجنة مكونة من 9 أعضاء من الاتحاد العام للنقابة ونقابة الممثلين والسينمائي لإجراء تحقيق لمعرفة المخطئ، معلنًا رفضه التام لكل ما شهده المؤتمر الصحفي الخاص بنقابة المهن الموسيقية، من مشاجرات وسب متبادل بين أعضاء نقابة المهن الموسيقية واستقالة الفنان هاني شاكر.

أصدر الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بيانًا رسميًا بشأن ما حدث في المؤتمر الصحفي لاعتذار حسن شاكوش وما ترتب عليه من استقالة الفنان هاني شاكر، كنقيب للمهن الموسيقية.

بيان الاتحاد العام للنقابات الفنية

وجاء في البيان الآتي: تابع الاتحاد العام للنقابات الفنية ما حدث بالأمس من أحداث مؤسفة لا تليق بالتاريخ العريق لنقابة المهن الموسيقية، والتي ضمت روادًا من المبدعين الكبار من أمثال كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وغيرهم من المبدعين فى المهن الموسيقية التي أثرت فى وجدان الشعوب العربية بل وامتد أثرها إلى العالم.

وأضاف: إزاء ما حدث لن يقف الاتحاد مراقبًا للمشهد المؤسف دون أن يقوم بدوره فى اتخاذ عدد من القرارات وفقا لمواد القانون رقم 35 لسنة 1978، حيث قرر الاتحاد الآتى: أولًا: تشكيل لجنة قانونية عاجلة للتحقيق مع من تسبب فى هذه الأحداث المؤسفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمجازاة المتسبب، ثانيًا: يرفض الاتحاد العام للنقابات الفنية الممثل لجموع فنانى مصر استقالة الفنان الكبير هانى شاكر، ويدعمه بكل صور الدعم التي تحفظ له مكانته اللائقة به كفنان كبير استطاع أن يتخذ مكانة مرموقة بين المبدعين فى مجال الغناء، ونقيب شهدت النقابة فى عهده تطورًا ملحوظًا ليس على مستوى أعضاء الجمعية العمومية بل والمجتمع بأسره.

استقالة هاني شاكر من منصبه

تقدم نقيب المهن الموسيقية المصري هاني شاكر، باستقالته من منصبه.

وأعلن الفنان هاني شاكر عن قراره على الهواء مباشرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المعروض عبر فضائية "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب.