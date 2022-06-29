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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /707981/عمرو-موسى-لا-أحتاج-دعوة-للمشاركة-في-الحوار-الوطني-السيسي-قال-لكل-المصريين

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنه حينما شاهد شعار الجمهورية الجديدة على الشاشات المختلفة كان يتساءل حول الأمر ويفكر حوله، ورأى أن مصر فعلا تحتاج إلى جمهورية جديدة، خاصة بعد الأحداث المختلفة التي شهدتها مصر على مدار 70 عاما، من إسقاط عدد كبير من الملفات، وعدم الاهتمام بمقدرات الدولة المصرية، وسوء الإدارة في الحكم في بعض الأوقات.

وأضاف "موسى"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وينقلها دوت الخليج، أن الجمهورية الجديدة شيء مطلوب، ويجب تأييده واعتبار هذا الهدف مهم وحيوي للمصريين، وأنه يجب على الجميع دعم هذا الأمر.

وتابع أن الحوار الوطني هو حوار حول مستقبل مصر أي حول الجمهورية الجديدة، والرئيس السيسي لم يدعو شخص دون آخر، وإنما دعا كل المصريين، "أنا لا أحتاج لدعوة للحوار الوطني، الرئيس السيسي دعا المصريين كلهم للحوار الوطني".

وواصل أنه يرى أن الحوار الوطني لا يحتاج إلى دعوة خاصة وأن الأمر محسوم من الرئيس السيسي أن الحوار لكل المصريين، مشيرًا إلى أنه لم يُدع للحوار في الجلسات المغلقة للحوار الوطني، ولكن في تفسيره يرى أنه مدعو للحوار الوطني لكل المصريين.

عمرو موسى: 6 أشهر مدة مناسبة للحوار الوطني

وطالب الإعلاميين وبرامج التوك شو بضرورة تخصيص جزء يومي في البرامج للحديث عن الحوار الوطني وإشراك المواطنين، خاصة أن الحوار يهدف لإرساء قواعد الجمهورية الجديدة، "الحوار لكل المصريين لازم المصريين يشاركوا في الحوار الوطني العام".

واستطرد أن الحوار لا يجب أن يكون على يوم أو اثنين، وإنما يجب مدة قوية، وفي رأيه أن 6 أشهر مدة مناسبة للحوار الوطني، خاصة في ظل وجود العديد من الملفات التي يجب النظر فيها، وسماع الاقتراحات والرؤى المختلفة من كافة الجهات السياسية المختلفة.