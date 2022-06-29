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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /707980/برتوكول-تعاون-بين-التنسيقية-ونيوهورايزون-لتطوير-مهارات-اللغة-لدى-أعضاءها

وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، الأربعاء بروتوكول تعاون مع شركة نيوهورايزون الرائدة في مجال التدريب على مهارات اللغة الإنجليزية، وذلك بمقر التنسيقية.

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ويهدف برتوكول التعاون إلى تدريب أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية لتطوير مهارات اللغة لديهم، عبر البرامج المتقدمة التي تقدمها الشركة الرائدة في مجال التدريب.

يأتي ذلك في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تنمية مهارات وقدرات أعضائها بشكل مستمر ودائم، عبر توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الشركات الفاعلة في مجال التدريب والتطوير، في مصر، والتي لها إنجازات ملموسة في هذا المجال.

برتوكول تعاون بين التنسيقية ونيوهورايزون لتطوير مهارات اللغة لدى أعضاءها

حضر مراسم توقيع البروتوكول من جانب التنسيقية كل من النائبة سها سعيد أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ عنها، وأحمد حسام وإسلام حمدي وحازم ضيف وصفاء حسني ومصطفى الجمل أعضاء التنسيقية، ومن شركة ونيوهورايزون، محمد طه المدير العام للشركة ونائبه محمد جلال.