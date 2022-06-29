انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف بنك القاهرة الجديدة.. لينك مباشر للتقديم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /707979/وظائف-بنك-القاهرة-الجديدة-لينك-مباشر-للتقديم

ينشر دوت الخليج تفاصيل وظائف بنك القاهرة الجديدة ولينك التقديم المباشر نظرًا لتساؤلات الكثير من الشباب خاصة أن وظائف بنك القاهرة بمرتبات مجزية، فهو ثالث بنك بعد بنكى الأهلى المصري ومصر، وتم تحديدث شروط وظائف بنك القاهرة لضمان اختيار الموظفين الكفء.

شروط وظائف بنك القاهرة

- يكون المتقدم للوظائف خريج الجامعة في مجال يتعلق بالاقتصاد أو التجارة أو إدارة الأعمال أو التطوير أو التمويل.

- لا يشترط خبرة.

- ليس لديه مهارات اتصال ممتازة، ولديه قدرة جيدة على استخدام تطبيقات Microsoft Office.

- يكون للمتقدم أداء الدور التنفيذي من حيث المشاركة في تحقيق النمو المخطط لمحفظة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

- يعمل على تحقيق الخطة المستهدفة، لإعداد جدول زيارات ميدانية للعملاء للتعرف على احتياجاتهم التمويلية.

- إمكانية استلام طلبات الحصول على التسهيلات من العملاء حسب قائمة المراجعة.

- إعداد القرار الائتماني للعملاء في ضوء السياسة الائتمانية للبنك وضوابط البنك المركزي وأدائها على بنك القاهرة بمختلف المحافظات.

التقديم على وظائف بنك القاهرة

يمكن التقديم على وظائف بنك القاهرة بكل سهولة عبر موقع بنك القاهرة من هنــــــــــــا

ويحرص دوت الخليج على تقديم متابعة مستمرة لكافة الخدمات المصرفية والوظائف الخالية من بنك القاهرة.