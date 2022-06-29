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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /707976/آمال-ماهر-تكشف-سبب-اختفائها-في-أول-ظهور-لها-بعد-شائعة-اختطافها

كشفت الفنانة المصرية آمال ماهر عن سبب اختفائها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من فيروس كورونا المستجد وهو ما حال دون ظهورها.

دوت الخليج يرصد السر وراء اختفاء الفنانة آمال ماهر.

كورونا كلمة السر وراء اختفاء آمال ماهر

طمئنت ماهر جمهورها على حالتها خلال فيديو مسجل قالت فيه: جمهورى وأهلى أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا.

آمال ماهر تحضر لعمل فني

وتابعت: "ألف شكر أنا حقيقى ممتنة لكم الحب والخوف اللى شوفته ولمسته الحمد لله إن دل على شيء يدل إن ربنا راضى عنى، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير، انا بشكركم من كل قلبي جمهورى العربى وبحب أهنئ الشعب المصرى بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظرونى قريب".

وكان قال الفنان هاني شاكر ، نقيب المهن الموسيقية وأمير الغناء العربي، أن النقابة حاولت الاتصال بالفنانة آمال ماهر أكثر من مرة، ولكن جميع هواتفها مغلقة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الأحد، أن النقابة قامت بالاتصال بأسرتها بعد فشل الوصول لآمال ماهر، مضيفا أن آمال لم ترد على اتصال النقابة بها.

وقال نقيب الموسيقيين، إنه تم التواصل مع أسرة الفنانة آمال ماهر والذين أكدوا أنها بخير ولا صحة للشائعات التي صدرت مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، إن الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن المطربة آمال ماهر عارية تمامًا عن الصحة.

وأضافت "نادية مصطفى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أنها حاولت الوصول إلى رقم الهاتف الخاص بآمال ماهر، لكنها وصلت إلى رقم شقيقها عمرو ماهر.