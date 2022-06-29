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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /707975/إصابة-11-طفل-عقرهم-كلب-مسعور-بمركز-فرشوط-بقنا

دوت الخليج

وتلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مستشفى فرشوط المركزي، يفيد استقباله شابًا و10 أطفال مصابين بعقر كلب مسعور، بدائرة مركز فرشوط، وجرى عمل الإسعافات الأولية وإعطائهم مصل الكلب.

أسماء المصابين

واستقبلت مستشفى فرشوط المركزي، كلا من علي أحمد سيد، 19 عامًا، وفارس أشرف عبدالرحيم، 10 أعوام، وعادل محمد عبدالسلام، 6 أعوام، وأدهم خالد، 8 أعوام، ومحروس سعيد علي، 6 أعوام، وحسين أيمن رفاعي، 5 أعوام، وجسار مصطفى إبراهيم، 5 أعوام، وحمزة كرم عثمان، 7 أعوام، وآدم سعد شاكر، 7 أعوام، وعبدالرحمن وليد أبو الوفا، 6 أعوام، وطه محمد عبدالفتاح، 11 عامًا.

النيابة العامة

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخُطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.