«بسبب خلافات أسرية»..شاب يطعن شقيقته بسلاح أبيض في منطقة الشئون بقنا

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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /707970/بسبب-خلافات-أسريةشاب-يطعن-شقيقته-بسلاح-أبيض-في-منطقة-الشئون-بقنا

شهدت منطقة الشئون بمدينة قنا اليوم، واقعة إصابة ربة منزل بطعنة سكين على يد شقيقها بسبب خلافات أسرية.

دوت الخليج

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء مسعد عبد الجليل أبو سكين مدير أمن قنا، إخطارا، من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور خالد يوسف، يفيد بورود بلاغ بإصابة ربة منزل، بطعنة نافذة، على يد شقيقها، وجرى الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وقال مصدر مسؤول لـ "دوت الخليج"، إن ربة المنزل أصيبت بطعنة نافذة على يد شقيقها، بسبب خلافات عائلية بمنطقة الشؤون في مدينة قنا، مشيرا أنه حدث خلافات بين المجني عليها وأشقائها بسبب رغبتهم في تطليقها من زوجها، فأقدم أحدهم على طعنها بسلاح أبيض "سكين".

النيابة العامة

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي، بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهمين، والسلاح المستخدم في الواقعة.

«ضربها بالشومة»..مصرع ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية

وفي سياق أخر لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها بـ"ضربة شومة" داخل منزلها بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادى بمحافظة قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا ، إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمصرع ربة منزل بـ"ضربة شومة" داخل منزلها بقرية هو شمالي محافظة قنا.

التحريات الأولية

كشفت التحريات الأولية بمركز شرطة نجع حمادي، أن المتهم زوج المجني عليها، وأنهى حياتها بسبب خلافات زوجية، فيما تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.