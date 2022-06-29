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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /707968/وزير-النقل-يقدم-واجب-العزاء-لأسرة-ضحية-قطار-البحيرة

قدم الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واجب العزاء لأبناء السيدة المتوفاة في حادث قطار الدلنجات وقدم لهم مبلغ مالى على سبيل الإعانة حوالي 50 ألف جنيه.

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ومن جانبه قدم محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة، مبلغ لأهل السيده وقدره 40 ألف جنيه، وقرر وزير النقل تعيين 3من أبناء السيدة المتوفاة في الخدمات المعاونة في إحدي شركات وزارة النقل.

وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي إتصل من سلطنة عمان وكلفه بإبلاغ الأسرة تعازيه، وعمل كل المطلوب في المنطقة.

الفريق كامل الوزير وزير النقل يقدم واجب العزاء لأسره سيده قطار البحيرة

وأدى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة واجب العزاء لأبناء السيده المتوفاه الثلاثة وحرص على التقاط الصور معهم.

وكانت السيدة عائشة خليفة عبد السميع، قد لقيت مصرعها نتيجة دخول إحدى عربات القطار على منزلها أثناء تواجدها به مما أدى إلى وفاتها في الحال.