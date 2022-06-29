آمال ماهر تكشف: سأنظم حفلا غنائيا قريباً

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 10:26 مساءً - كشفت المطربة أمال ماهر عن تنظيم حفل غنائى لها قريباً.

وخرجت المطربة آمال ماهر منذ قليل في فيديو، طمأنت خلاله الجمهور عليها بعد فترة من الغياب، حيث قالت فيه:"جمهورى وأهلى أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا".

وأضافت: ألف شكر أنا حقيقى ممتنة لكم الحب والخوف اللى شوفته ولمسته.. الحمد لله ودا إن دل على شيء يدل إن ربنا راضى عنى، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير، أنا بشكركم من كل قلبي جمهورى العربى وبحب أهنئ الشعب المصرى بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظرونى قريب".