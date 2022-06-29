رئيس الوزراء: الاتفاق على وضع إطار زمنى لتنفيذ الاتفاقيات المشتركة مع الجزائر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 10:25 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، عقب أعمال اللجنة العليا المشتركة الثامنة بين مصر والجزائر، إن انعقاد الدورة الثامنة بين مصر والجزائر يأتى تزامنا مع اقتراب الاحتفال بالعيد الستين لاستقلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الخامس من يوليو المقبل.

وأكد رئيس الوزراء، أنه تم التوقيع علي العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين، مع ضرورة وضع إطار زمني محدد لتنفيذ هذه الاتفاقيات لخدمة شعبي البلدين.

وعقب انتهاء مراسم الاستقبال في مطار هواري بومدين الدولى، بالعاصمة الجزائرية، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لزيارة "مقام الشهيد" بمدينة الجزائر ووضع إكليلاً من الزهور تكريما لأرواح شهداء الجزائر الأبرار.

ورافق رئيس الوزراء فى زيارة النصب التذكاري من الجانب الجزائرى عبدالباقى بن زيان، وزير التعليم العالى، وأعضاء الوفد الوزارى المصرى، وسفير مصر لدى الجزائر.

وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه بزيارة النصب التذكاري لشهداء حرب التحرير، تزامناً مع قرب حلول الذكرى الستين لاستقلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، موجهاً تحية إجلال لأرواح كل الأبناء الجزائريين البررة، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة، دفاعا عن وطنهم، وفي سبيل تحرير أرضهم، وإعلاء مبادئ الحرية والاستقلال لدولة الجزائر الشقيقة.