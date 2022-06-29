رئيس الوزراء يشدد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص فى مصر والجزائر

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، عن سعادته بعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر، بعد 8 سنوات من عقد آخر دورة لها فى القاهرة فى عام 2014، مؤكداً فى هذا السياق ضرورة العمل على الحفاظ على دورية عقد اجتماعات اللجنة، لا سيما فى ظل ما توليه قيادتا البلدين، الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأخيه الرئيس عبدالمجيد تبون، من اهتمام بالغ بتعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وتأكيدهما مؤخراً على ذلك خلال زيارة الرئيس تبون لمصر فى يناير عام 2022.
وشدد "مدبولى" على أهمية تعزيز الدور الذى يقوم به القطاع الخاص فى البلدين، كقاطرة لتعزيز العلاقات الثنائية فى شقيها التجارى والاستثمارى، خاصة فى ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التى يمر بها العالم، والتى تتطلب منا جميعاً التكاتف والتعاون والسعى الجاد نحو تحقيق التكامل.
من جانبه، أعرب الوزير الأول لجمهورية الجزائر عن اعتزازه لكون اللجنة المشتركة مع مصر، هى أول لجنة مشتركة تعقدها الجزائر مع أية دولة منذ بدء جائحة كورونا.
وأبدى الوزير الأول اتفاقه التام مع ما ذكره الدكتور مصطفى مدبولى بشأن أهمية السعى لتحقيق التكامل، قائلاً: "لدينا إمكانات إن تكاملت نستطيع أن نصنع المعجزات".
وأكد أيمن بن عبدالرحمن على أهمية دور القطاع الخاص فى دفع التعاون بين البلدين، وضرورة العمل على تدشين خط ملاحى منتظم بين مصر والجزائر، وتعزيز التعاون بين مصر والجزائر فى مجال الغذاء والدواء والطاقة، مشددا على أن المستثمرين المصريين سوف يجدون كل ترحيب وتسهيلات على أرض الجزائر.
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