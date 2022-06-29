انت الان تتابع خبر موعد صلاة عيد الاضحى 2022 في مصر.. خلاص العيد على الأبواب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من أبرز الأشياء التي تشغل بال جميع المسلمين حالياً موعد صلاة عيد الاضحى 2022 في مصر وجميع المحافظات، وهذا بالتزامن مع بدء العشر الأوائل من ذي الحجة، وهو الذي أعلنت عنه دار الإفتاء المصرية بعد صلاة المغرب اليوم.

طريقة أداء صلاة عيد الأضحى

وتكون صلاة عيد الأضحى ركعتان جهراً، وهي تؤدي بشكل مختلف عن الصلوات المفروضة والمعتاد عليها، ويبدأ المسلم بالركعة الأولى مكبراً سبع تكبيرات قبل القراءة بدون تكبيرات الركوع، وخمس تكبيرات في الركعة الثانية قبل القراءة، وتبدأ الركعة الأولى بالتكبيرات ثم قراءة سورة الفاتحة وبعدها سورة الأعلي أو سورة ق، والركعة الثانية فيتم التكبير فيها خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام وبعدها تليها سورة الفاتحة وبعدها سورة الغاشية أو سورة القمر.

موعد صلاة عيد الاضحى 2022 في مصر والمحافظات

القاهرة 5:26.

الجيزة 5:26.

الإسكندرية 5:28.

بورسعيد 5:19

السويس 5:21

العريش 5:13

الطور 5:20

سانت كاترين 5:18

طابا 5:13

شرم الشيخ 5:19

دمنهور 5:27

طنطا 5:25

المنصورة 5:23

الزقازيق 5:24

بنها 5:25

شبين الكوم 5:26

كفر الشيخ 5:25

الفيوم 5:29

بنى سويف 5:28

المنيا 5:32

أسيوط 5:33

سوهاج 5:32

قنا 5:29

أسوان 5:32

مرسى مطروح 5:39

الغردقة 5:22

الخارجة 5:40

الإسماعيلية 5:20

السلوم 5:47

نويبع 5:15

حلايب 5:21

شلاتين 5:23