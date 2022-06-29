انت الان تتابع تفاصيل خبر إبراهيم عيسى عن إدخال البطاطا في صناعة الخبز: أمر غير مقبول تماما حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /707978/إبراهيم-عيسى-عن-إدخال-البطاطا-في-صناعة-الخبز-أمر-غير-مقبول-تماما

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على تصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين فيما يتعلق بأن الوزارة تدرس إدخال البطاطا الحلوة في إنتاج الخبز المصري من أجل توفير مليون طن من القمح، قائلا إن هذا الأمر لا يصح تماما، لأن الشعب المصري اعتاد على هذا النوع من الخبز ولا يصح تغييره.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وينقلها دوت الخليج، أن كل شعوب العالم لديها طريقة من الخبز معتادة عليه من آلاف السنين ولا يصح أن يُغير، "مينفعش نغيره مينفعش تيجي في يوم وليلة تقولي أنا هغير العيش للمصريين، أنت مين عشان تيجي تغيرلي العيش بدون وجه حق، هل هو ده الحل اللي عندك".

وأردف أن ما يتردد حول إدخال البطاطا الحلوة في إنتاج الخبز أمر غير مقبول تماما، ولن يقبل به المصريين ويجب إيجاد حل آخر.

إبراهيم عيسى يطالب مجلس النواب بضرورة مسائلة وزير التموين عن توريدات القمح

وتابع أنه لم يتم الإعلان عن ما تم توريده من القمح حتى الآن، "المواطنين وُعدت بالأرقام عن توريد القمح ومحدش قلنا أي حاجة، إحنا مصريين زيكم ولا أطلع البطاقة عشان تصدقوا".

وطالب عيسى، مجلس النواب بضرورة مسائلة وزارة التموين فيما يتعلق بكمية الأقماح التي وُردت للوزارة من قبل الفلاحين مثلما كان موعود، وهل تم الوصول للهدف الموضوع من البداية أم لا.