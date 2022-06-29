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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /707977/أبرزهم-مروان-موسى-وعفرتو-فريق-رقص-مال-لأول-مرة-في-حفل-بإستاد-الهوكي

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل حفل فريق رقص مال

حفل رقص مال

ولحجز التذاكر فهي الآن متوفرة على تيك مارشيال، عبر ذلك الرابط حفل رقص مال سيزون 1 وتترواح أسعار التذاكر بين 250-800 جنية، يوم 22 يوليو القادم.

وجدير بالذكر، أن طرح مغني الراب عفرتو تراك سان ستيفانو وهو سادس تراك من ألبوم سان ستيفانو والذي يضم أيضًا تراك مريض، وتراك سموم والعديد من التراكات الأخرى.

تراك سان ستيفانو

وبمجرد طرح التراك عبر قناة عفرتو الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، حقق حوالي 28 ألف مشاهدة ونال إعجاب الجمهور المحب لـ عفرتو، وكانت ردود الأفعال راضية عن التراك وهو الآن يقترب من المليون مشاهدة.

وقد حقق تراك “مريض” لـ عفرتو أكثر من 100 ألف مشاهدة وذلك خلال 14 ساعة من طرحه، والتراك من إنتاج مروان موسى، واليوم حقق حوالي مليون مشاهدة بعد 3 أسابيع من طرحه.

كلمات تراك سان ستيفانو

وجاءت كلمات التراك كالآتي:

ما تتكلمش عن الشارع وانت ما لك به ما بتكلمش عن الشارع وانا مالك فيه وتعبيني وابقي رسيني حد يعديني مش هيعديني وشباب بيجي لي على الضعيف تيجي شفت تكفيري وانت عديتني وابقى ناسيني اخذ يعدي به مش هتجيء لي والشباب جيري قعد ضعيف ليجي شفت في سكه اكني شوفت تكفيري النحله بتدور انا اعرفوش سيتي صحبه على البايظ مسي على الجيره الناس على الابيض والخيط على الكيس النصف على الناصيه على الام في كثير عملت صح كله وبارجع اقول يا ريتني احساسي مات زمان بس بس ناويته بتطاردني مش عايزه اكمل التراك مش عايز اقول حقيقتي مش عايز امسك يديك عشان مش عايزه اقول حبيبتي احنا شفنا كثير احنا شفنا سواد ولا يوم قبلنا دهان ولو قصاد بشوات ومن السيوف طلعنا وتشوفنا في الازمات وبقيت نجمه بدري عشان من زمان شقيان احنا ما عشناش طفوله وده مش بس كلام ودي مش ناس تمام وده مش احد جامد بس ده بالحك بان والكلمه كلمه حق والعدل على الميزان وانت عديني وابقى رسيني اخذ يعدي به واشاعه تجي لي وشباب جيري على الضعيف يجي شفته في سكه اكني شفت تكفيري.