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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /707974/إغلاق-محور-صفط-اللبن-فى-الاتجاه-القادم-من-الطريق-الدائرى-لجامعة-القاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تركيب كمرة معدنية كمرحلة أولى أعلى كوبرى ثروت – خط السكة الحديد.. بالإتجاة القادم من الطريق الدائرى إتجاه جامعة القاهرة- شارع السودان ، الأمر الذى يستلزم غلق كلى لمحور صفط اللبن أمام حركة المرور بالموقع المشار إليه لمدة 20 دقيقة فقط صباح يوم الخميس الموافق 30/6/2022 على أن تبدأ الأعمال من الساعة 3,30 صباحاً حتى الساعة 3,50 صباحاً.

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتنفيذ تحويلة مرورية مؤقتة على النحو التالى:

- حركة المركبات القادمة من الطريق الدائرى وترغب فى السير إتجاه مناطق جامعة القاهرة وشارع الملك فيصل تقوم بالنزول من المنزل المجاور لمستشفى بولاق الدكرور العام المؤدى إلى مناطق "صفط اللبن من أسفل".

- ثم الدوران للخلف والعودة بشارع التحرير "صفط اللبن من الداخل" ثم الدخول يساراً إتجاه شارع العشرين وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

حركة المركبات

فيما يخص حركة المركبات التى ترغب بالسير إتجاه جامعة القاهرة يتم إستكمال السير بشارع الملك فيصل والصعود أعلى كوبرى الملك فيصل والسير إتجاه المنزل المؤدى إلى شارع السودان وصولاً إلى مناطق ثروت وجامعة القاهرة.

تعيين الخدمات

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية و اللوحات الإرشادية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

غلق نفق كارفور المعادى لإزالة برج وأسلاك الضغط العالى

أعنلت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إزالة برج وأسلاك الضغط العالى المار أعلى نفق كارفور المعادى.

الغلق الكلي

وطبقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فان الأمر يستلزم الغلق الكلى لنفق كارفور المعادى فى الإتجاهين لحين الإنتهاء من تنفيذ الأعمال، وذلك إعتباراً من الساعة 5 "بعد منتصف الليل " يوم الأربعاء الموافق 29/6/2022 وحتى 5مساء نفس اليوم.

وتنفيذ التحويلة المرورية التالية:

القادم بالطريق الدائرى من مناطق مدينة نصر إتجاه مناطق زهراء المعادىإستكمال السير والدوران من أسفل كوبرى الدائرى "حدود الإدارة العامة للمرور ".

القادم من مناطق زهراء المعادىإتجاه نفق كارفور إتجاه طريق الأوتوستراديسلك يميناً شارع السعادة ثم يساراًإتجاه الطريق الدائرى حتى كوبرى القطامية والدوران والعودة إتجاه محور الأوتوستراد.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء عمرو بيلي مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية واللوحات الإرشادية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.