انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض بنك الاسكندرية في عيد الأضحى.. دوت الخليج ينشر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /707973/عروض-بنك-الاسكندرية-في-عيد-الأضحى-تحيا-مصر-ينشر

أعلن بنك الاسكندرية عن عروض عيد الأضحى المبارك بخصومات عند الشراء من بطاقات بنك الاسكندرية بحوالى 15% كاش باك، ويستعرض دوت الخليج كافة التفاصيل عن عروض بنك الاسكندرية في عيد الأضحى المختلفة.

بنك الاسكندرية - للاشتراك في العروض من خلا التواصل على رقم بنك الاسكندرية الخط الساخن 19033 خلال فترة الحملة. -العروض متاحة لعملاء بنك الاسكندرية فقط. عروض بنك الاسكندرية - 5.000 جنيه لبطاقات ماستركارد ليفربول ورلد الائتمانية. - 3.000 جنيه لبطاقات ماستركارد بلاتينيوم الائتمانية. - 1.500 جنيه لبطاقات ماستركارد ليفربول تيتانيوم الائتمانية. - 750 جنيه لبطاقات ماستركارد جولد الائتمانية.

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