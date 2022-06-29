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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /707971/تحيا-مصر-ينشر-تقرير-إقتصادية-النواب-بشأن-تنظيم-نشاط-التمويل-الاستهلاكي

ينشر موقع دوت الخليج تقرير اللجنة الإقتصادية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، والمنتظر أن يتم مناقشته يوم الاثنين المقبل

دوت الخليج تضمن مشروع القانون إضافة ثلاث مواد جديد تقضي بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، واستثنى من القيد في هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقاً لقانون البنك المركزي. دوت الخليج ينشر تقرير إقتصادية النواب بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وتضمن على عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل، لكل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقاً لأحكام هذا القانون.وأجاز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

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