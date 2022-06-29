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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /707963/الأوسكار-تدعو-هشام-نزيه-لـ-لجنة-اختيار-جوائز-الموسيقى-التصويرية

دوت الخليج يرصد دعوة هشام نزيه ل لجنة اختيار جوائز الموسيقة التصويرية.

هشام نزية وجوائز الأوسكار

وضمت القائمة دعوة الموسيقار المصري هشام نزيه، للانضمام إلى لجنة التحكيم الخاصة بجوائز الأوسكار لعام 2023 وهو أول مصري يتم دعوته لعضويه تحكيم جوائز الأوسكار.

هشام نزيه يشارك في تأليف موسيقى شبكة مارفل

من جانبه، يشارك الموسيقار المصري هشام نزيه في تأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل شبكة مارفل المقبل Moon Knight.

كان هشام نزيه قد عمل على الموسيقى التصويرية لعدة أعلام مصرية شهيرة مثل "الفيل الأزرق"، و"إبراهيم الأبيض"، و"الأصليين"، و"الكنز" وغيرهم.

يدور مسلسل Moon Knight حول الموظف "ستيفن جرانت" الذي يعاني من اضطراب تعدد الشخصيات، ويجد نفسه منحصر في نفس الجسد مع شخصية عميل وكالة الاستخبارات الأمريكية السابق، "مارك سبكتور"، الذي يمنح بقدرات اﻹله خونسو، إله القمر لدى المصريين القدماء، ولكنه يجد قواه تتحول إلى لعنة.

حل الموسيقار هشام نزيه، ضيفا في برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدى، المذاع على قناة ON، وتحدث عن تكريمه بمهرجان الموسيقى العربية قائلا: "مكنتش متوقع اتكرم في مهرجان الموسيقى العربية، لأن مؤلف الموسيقى التصويرية مش بيكون محسوب أوى على الموسيقيين ولا السينمائيين بيكون بين البينين، ولكن فرحت جدا أن لقيت تكريم ويقولى شكرا على الشغل اللى عملته".

وأضاف نزيه: "حاليا بقى في شباب كتير بيحب الموسيقى التصويرية وبيبعتوا ليا يقولولى اننا لسه مخلصين دراسة، أو راجع من بره وعاوز يبدأ في الموسيقى التصويرية، ومش بيخافوا أو بيهيبوا حاجة وعاوزين يخبطوا الباب ويقولى أجى اسمعك شغلى".

وعن بدايته قال نزيه: "أنا مش دارس موسيقى انا دارس هندسة، ولكن بحب الاتنين وده لأنى من وأنا طفل اكنت بلعب مزيكا على اورج صغير، ووالدى هو اللى علمنى أعزف واشترى ليا بعد كده أورج بالتقسيط".

وتابع نزيه: "عيلة أمى فيها فنانين لأن عمها حسن امام، وحسين امام، ولكن اكتر حد أثر فيا كان مودى امام له فضل كبير عليا بدون ما يقصد، وكان جريء في شغله وحياته وتفكيره، ووالدى لم يكن فنانا بل كان ضابط بحرية ولكنه كان غاوى وأول واحد سمعنى كل حاجة، وكان كل يوم عندنا في فقرة لازم نسمع مزيكا".

واستكمل: "أول واحد سمع المزيكا بتاعتى كان والدى بس معجبتهوش كنت مألف حاجة مش مفهومة وعندى ظن انها حلوة، بس هو رد فعله قالى انا مش فاهم ايه ده، ولغاية دلوقتى في مخرجين لما بشتغل معاهم أحيانا مش بيعجبه المزيكا وبيطلب تغييرها عادى".

واختتم نزيه: "أول حاجة عملتها نجحت وأحس فعلا برد فعل الجمهور كان الموسيقى التصويرية لفيلم السلم والتعبان، وده كان رابع فيلم أعمله، وانا من بداية وأنا مقرر انى هعمل موسيقى تصويريه لأفلام سينما من وأنا عندى 10 سنوات.