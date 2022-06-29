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تشكيل الأهلى أمام سموحة.. محمد شريف وطاهر محمد طاهر وقفشة فى الهجوم

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 09:29 مساءً - أعلن سامى قمصان المدير الفني للأهلى تشكيلة الفريق التي ستخوض لقاء سموحة في المباراة المقررة بينهما بعد قليل باستاد الإسكندرية في الجولة الـ23 للدورى..

 

وجاء التشكيل على النحو التالى : -

 

حراسة المرمى : محمد الشناوى

 

خط الدفاع : رامى ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هانى – على معلول

 

خط الوسط : اليو ديانج – صلاح محسن - قفشة - طاهر محمد – احمد نبيل كوكا

 

خط الهجوم : محمد شريف

 

دكة البدلاء حمدى فتحى – حسام حسن – وليد سليمان – ايمن اشرف – حسين الشحات – على لطفى – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد – زياد طارق.

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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