تشكيل الأهلى أمام سموحة.. محمد شريف وطاهر محمد طاهر وقفشة فى الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 09:29 مساءً - أعلن سامى قمصان المدير الفني للأهلى تشكيلة الفريق التي ستخوض لقاء سموحة في المباراة المقررة بينهما بعد قليل باستاد الإسكندرية في الجولة الـ23 للدورى..

محمد يوسف

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