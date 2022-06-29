البابا تواضروس : ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من سنة مظلمة وقبلها أشهر من الفوضى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 09:29 مساءً - هنأ البابا تواضروس الرئيس عبد الفتاح السيسى وجموع الشعب المصرى، بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو، ومرور 9 سنوات على الثورة، حيث تقدم بالتهئنة للرئيس عبد الفتاح السيسى وجموع المصريين، قائلا: "الثورة أنقذت مصر من سنة مظلمة وقبلها أشهر من الفوضى، ونشكر الله على كل الإنجازات التى تشهدها مصر"، مؤكدا على أن مصر بلد مقدسة بزيارة العائلة المقدسة، وكرازة القديس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية، وأضاف: "نصلى من أجل كل المسؤلين فى بلدنا مصر من أجل أن يعطى الله معونة و يحفظ مصر فى التقدم والازدهار".

جاء ذلك خلال العظة الاسبوعية، حيث ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بحضور الآباء الأساقفة الذين يخدمون بالإسكندرية والقمص إبرام إميل وكيل البطريركية وكهنة الإسكندرية وأعداد كبيرة من أبناء الكنيسة امتلأت بهم الكاتدرائية.

وقبل العظة استمع قداسة البابا لكلمة من القس كاراس ابراهيم سكرتير المجلس الإكليريكي الفرعي بالإسكندرية عن عمل المجلس خلال الفترة السابقة من عام 2018 مع عرض إحصائيات عن أهم أسباب فتح الملفات ونتائج العمل بالمجلس.

وأيضا كلمة من القس لوقا عبد المسيح مسئول معهد القديس يوسف النجار للمشورة والإرشاد الكنسي عن عمل المعهد وأهمية مراكز المشورة علي حل كثير من المشاكل الأسرية وسبل التعاون بين مراكز المشورة والمجلس الإكليريكى.