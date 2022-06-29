لمدة 6 ساعات...انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق بالجيزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 09:28 مساءً - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن المناطق التالية (منطقة كفر طهرمس - منشية البكاري - الطوابق - شارع العشرين ومتفرعاته - المريوطية من فيصل ومتفرعاته - ضعف المياه من المريوطية وحتى نهاية فيصل) وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 1 / 7/ 2022 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 2 / 7/ 2022.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال الربط للخط الجديد قطر ٤٠٠ مم زهر مرن على الخط القائم قطر ١٠٠٠ مم تقاطع شارع أولاد غنيم مع شارع فيصل؛ لتحسين الضغوط بمنطقة كفر طهرمس.

وأهابت الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة