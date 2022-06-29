عاجل.. السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لعمان والبحرين

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وكان السيسى قد بدأ جولة خارجية الاثنين الماضى، لكل من البحرين وسلطنة عمان حيث التقى بملك البحرين وسلطان عمان وعدد من كبار المسئولين فى البلدين الشقيقين.

وقال السفير بسام راضى أن الجولة الخليجية تأتى فى إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وما يربط مصر بالدولتين الشقيقتين من علاقات تعاون على جميع الأصعدة.

وأضاف السفير بسام راضى أن الرئيس بحث شقيقه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، العلاقات الثنائية الوثيقة التى تجمع مصر والبحرين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتى تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومى العربى والتصدى لمحاولات التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.