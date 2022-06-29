البابا تواضروس: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من سنة مظلمة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال إلقاء عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعى، اليوم، والذى عقد فى الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.
وقال قداسة البابا: "نهنئ أنفسنا جميعا بثورة 30 يونيو، والثورة لها تسع سنوات حتى اليوم، ونهنئ السيد الرئيس، ونهنئ الحكومة المصرية، ونهنئ القوات المسلحة، ونهنئ الشرطة المدنية".
وتابع: "ونهنئ كل جموع المصريين على هذه الثورة التى أنقذت مصر من سنة مظلمة، ويسبقها شهور من الفوضى، ونشكر الله على كل الإنجازات وعلى كل النعم، التى يعطيها لنا على أرض مصر، ونحن نعرف أن بلادنا بلاد مباركة ومقدسة بزيارة العائلة المقدسة، وأيضا بكرازة القديس مار مرقس الرسول أحد تلاميذ السيد المسيح، وهذا الأمر غير متوفر فى أى بلد آخر، لذلك كل هذا يعطينا طمأنينة لبلادنا، ونصلى من أجل كل المسؤولين فى بلادنا، من أجل السيد الرئيس ومن أجل كل واحد مسؤول يحمل مسؤولية بلد كبير، فبلادنا يبلغ تعدادها 104 أو 105 مليون نسمة، ونصلى أن الله يعطى معونة ويحفظنا دائما فى سلام وفى ازدهار".
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