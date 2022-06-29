البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية حول الاتحاد الروحى بين الزوجين

جدة - نرمين السيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى عظته الأسبوعية فى اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بحضور الآباء الأساقفة الذين يخدمون بالاسكندرية والقمص إبرام إميل وكيل البطريركية وكهنة الإسكندرية وأعداد كبيرة من أبناء الكنيسة امتلأت بهم الكاتدرائية.





وبثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت، قبل العظة استمع قداسة البابا لكلمة من القس كاراس إبراهيم سكرتير المجلس الاكليريكى الفرعى بالإسكندرية عن عمل المجلس خلال الفترة السابقة من عام 2018 مع عرض إحصائيات عن أهم أسباب فتح الملفات ونتائج العمل بالمجلس.

وأيضا كلمة من القس لوقا عبد المسيح مسئول معهد القديس يوسف النجار للمشورة والارشاد الكنسى عن عمل المعهد وأهمية مراكز المشورة على حل كثير من المشاكل الأسرية وسبل التعاون بين مراكز المشورة والمجلس الإكليريكى.

واستكمل قداسته السلسلة التعليمية الجديدة "مفهوم الاتحاد الزيجى" كأساس لبناء أسرة مسيحية مقدسة، حيث تناول الأصحاح الخامس من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس والذى يقرأ فى صلوات الإكليل (سر الزيجة المقدس)، وأشار إلى المفهوم الثالث للاتحاد الزيجى وهو الاتحاد الروحى.

تأتى هذه السلسلة التعليمية اتساقا مع إطلاق عام "أسرتى مقدسة" الذى جاء كتوصية من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى جلسته العامة التى عقدت يوم 9 يونيو الجارى، وترسيخا لمبادئ وقيم الأسرة المسيحية السوية، كما ذكر قداسته فى بداية عظة الأربعاء قبل الماضى.