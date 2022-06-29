مطران المارونية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولى على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو.





وقال شيحان فى بيان صدر عن "المركز المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة" اليوم: "باسم إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وباسم مطرانها، رئيس أساقفتها، وباسم كهنتها، ورهبانها، وعموم أبناء الطائفة المارونية فى مصر. نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المباركة".

وتابع: "الثورة التى أعادت إلى مصر مجدها وسلامها وأمنها واستقرارها، ورسخت قيم المواطنة والتعايش بين المسيحيين والمسلمين من أبناء وطننا العزيز.. نهنئكم فخامة الرئيس، القائد الأعلى لجيشنا الباسل، وأبو المصريين جميعا، ونهنئ قيادات الجيش، وأبنائنا فى الجيش حماة الوطن".

واختتم البيان بالقول: "ونتذكر شهداء الواجب الوطنى من الجيش والشرطة، بالسلام وراحة النفس، وأسمى كلمات الفخر والاعتزاز. حفظ الله مصر، وشعبها، ورئيسها، وجيشها، وشرطتها وكل مؤسساتها. تحيا مصر".