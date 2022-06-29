وقال شيحان فى بيان صدر عن "المركز المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة" اليوم: "باسم إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وباسم مطرانها، رئيس أساقفتها، وباسم كهنتها، ورهبانها، وعموم أبناء الطائفة المارونية فى مصر. نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المباركة".
وتابع: "الثورة التى أعادت إلى مصر مجدها وسلامها وأمنها واستقرارها، ورسخت قيم المواطنة والتعايش بين المسيحيين والمسلمين من أبناء وطننا العزيز.. نهنئكم فخامة الرئيس، القائد الأعلى لجيشنا الباسل، وأبو المصريين جميعا، ونهنئ قيادات الجيش، وأبنائنا فى الجيش حماة الوطن".
واختتم البيان بالقول: "ونتذكر شهداء الواجب الوطنى من الجيش والشرطة، بالسلام وراحة النفس، وأسمى كلمات الفخر والاعتزاز. حفظ الله مصر، وشعبها، ورئيسها، وجيشها، وشرطتها وكل مؤسساتها. تحيا مصر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطران المارونية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.