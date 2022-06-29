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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 08:51 مساءً - محمد السيد - /707965/تحيا-مصر-ينشر-تقرير-تضامن-النواب-بشأن-تعديلات-قانون-ذوى-الإعاقة-المعروضة-على-البرلمان-الأحد-القادم

ينشر موقع دوت الخليج تقرير لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، عن مشروعا القانونين المقدمين من النائبين: أشرف رشاد الشريف، ودعاء عريبي، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (قادرون باختلاف).

دوت الخليج

يأتى ذلك فى الوقت الذى من المنتظر أن تتم مناقشة التقرير يوم الأحد المقبل حيث تضمن تم تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق (قادرون باختلاف)، وذلك تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.

دوت الخليج ينشر تقرير تضامن النواب بشأن تعديلات قانون ذوى الإعاقة المعروضة على البرلمان الأحد القادم

كما يهدف إلى نقل تبعية الصندوق للسيد رئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدي للتغلب علي التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.