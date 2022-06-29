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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 08:51 مساءً - محمد السيد - /707964/عميلة-البنك-العربى-الافريقى-يشكو-أسوأ-تجربة-ومش-عارفة-أكلم-مين

انتقدت عميلة البنك العربى الافريقى سوء التعامل من موظفي البنك العربى الافريقى والتعامل الخدمات المقدمة، ويرصد دوت الخليج كافة التفاصيل عن شكوى عميل البنك العربى الافريقى حول الخدمات المتقدمة.

البنك العربى الافريقى قالت عميلة البنك العربى الافريقى عبر صفحة المصرف الرسمية على موقع "فيسبوك"، : "عاوزة أسأل هل طبيعي إني أكون مقدمة علي قرض شخصي من يوم ١٠_٥ ومضيت علي الشيكات من يوم ١٩_٦ ولحد دلوقت الفلوس منزلتش". وأضافت: "هل يعقل أن بنك محترم يقعد المدة دى كلها ياجماعة في قرض يقعد شهرين ماشي في إجراءات قرض واحد امال بيحققوا التارجت إزاي وياريته مبلغ ده مبلغ بسيط جداً بجد.. بجد أسوأ تجربة أنا حتى مش عارفه أكلم مين مسئول". رقم خدمة عملاء البنك العربى الافريقى - التواصل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على من داخل مصرعلى الخط الساخن: 19555. - رقم خدمة عملاء المركز الرئيسي للبنك العربي الإفريقي هو 0226923101. - التواصل من خارج مصر: 24886679 (202+).

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