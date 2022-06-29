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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 08:51 مساءً - محمد السيد - /707961/البرلمان-يحيل-53-اقتراح-برغبة-مقدم-من-النواب-للحكومة-الثلاثاء-المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثلاثاء المقبل، إحالة عدد من التقارير المقدمة من لجنة الاقتراحات والشكاوى من اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسبا.

دوت الخليج

البرلمان يحيل 53 اقتراح برغبة مقدم من النواب للحكومة

تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى من اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، جاءت كالتالي:

1- محمد حمدي دسوقي، بشأن تزويد مستشفى المبرة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة أسيوط، بعدد (سبع) حضانات، وعدد (أربعة) أجهزة تنفس صناعي.

٢. حسن طارق عمار، بشأن ضم مركز الإرشاد الوراثي الكائن بمجمع العرب التخصصي بمحافظة بورسعيد إلى منظومة التأمين الصحى الشامل

3. محمد عبد السلام حجازي، بشأن إقامة مبنى عيادات جديد مجهر بالأجهزة الطبية- مركز ايتاى البارود - محافظة البحيرة تابعة للتأمين الصحى.

4- عبد الحميد دمرداش ، بشأن إنشاء عيادة شاملة للتأمين الصحى بمركز ومدينة الرياض- محافظة كفر الشيخ.

5. محمود مشعل ، بشأن إنشاء مركز طبي متكامل لخدمة الرعاية الأساسية للمنتفعين بالتأمين الصحي مركز كفر سعد - محافظة دمياط.

6-رحاب موسى ، بشأن تحويل مستشفى التكامل الصحي بالسنانية محافظة دمياط من مستشفى طب أسرة إلى مستشفى أسرة نموذجية طبقا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل

7- عبلة الألفى، بشأن فتح باب التعاقد بين هيئة الرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل مع القطاع الخاص على مستوى العيادات.

8. السيدين العضوين إبراهيم عويس، ودرويش مرعي، بشأن إنشاء وحدة إسعاف داخل الوحدة الصحية بقرية صنافير مركر قليوب محافظة القليوبية.

9- أحمد عبـد السـلام قـورة ، بشأن إنشاء مستشفى لزراعة الأعضاء بمحافظة سوهاج.

10- أحمد حمدى خطاب، بشأن إنشاء وحدة صحية تتبع التامين الصحي الشامل بقرية زلط التابعة للوسطانية مركز كفر الدوار محافظة البحيرة

11- محمود سعد ، بشأن توفير طاقم طبي وأجهرة طبية بمستشفى كوم حمادة المركزى محافظة البحيرة

١٢. حمدي أبو خشيم ، بشأن توفير جهاز أشعة مقطعية وجهاز (CRM) لمستشفى النوبارية العام - محافظة البحيرة

١٣. محمد رجب عبد العظيم، بشأن إنشاء قسم خاص للحروق بالمستشفى التخصصي ببنـدر محافظـة بنـي سـويف أو فـي أي مستشفى بالمحافظة.

١٤. عاطف ناصر، بشأن تدعيم مستشفى قليوب التخصصي - محافظة القليوبية بوحدة قسطرة قلب - وحدة جراحة قلب مفتوح - عناية مركزة أطفـال - وحـدة غسيل كلـوى أطفال، واستكمال إنشاء مبنـى المؤسسـة العلاجية

15. نشأت فؤاد عباس، بشأن إعادة رصف وتجميل مدخل مركز طهطا القبلي- محافظة سوهاج.

16. نشوى الشريف، بشأن عمـل سـلم كهربائي أو (أسانسير) لكوبرى المشاة الخاص بمحطة المنيب بمحافظة الجيزة لكبار السن وذوى الهمم وأصحاب الأمراض.

۱۷. أحمد يحيـى الجحش ، بشأن نقل موقف سيارات الأجـرة خـط (القاهرة- زفتى) أمام مجلس المدينة - محافظة الغربية، إلى مكان يقع أعلى تغطية مصرف مسجد وصيف)- مركز زفتى محافظة الغربية.

18 عـزة جسين، بشأن إحلال وتجديد محطة القطار بمنشية البكري في مدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية.

١٩. محمد نجیب خالد، بشأن رصف طريق ترعة قطور(الثالثة) زمام الـ 16 ألف فدان - مركز المنزلة محافظة الدقهلية.

۲۰. السيد خضر جوهر، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركز طلخا محافظة الدقهلية

٢١- سـامـى توفيق ، بشأن تحويل مكتب الضرائب العامة بمركز أهناسيا بمحافظة بنى سويف التابع لمأمورية ضرائب بنى سويف ثاني إلى مامورية ضرائب مستقلة.

۲۴- هدى الطنباري، بشأن إحلال وتجديد مبنى الوحدة البيطرية بقرية كوم الحجر مركز الحامول محافظة كفر الشيخ ٢٣ السيدة العضو فاطمة سليم ، بشأن تطوير ورفع كفاءة مجزر الميمون مركز الواسطى - محافظة بنى سويف.

٢٤. أحمد هنه، بشأن نقل المجزر الألى (سلخانة القيس) قرية القيس - مركز بني مزار - محافظة المنيا إلى خارج الكتلة السكنية.

٢5 الحسيني ميسى جلال، بشأن إقامة سور للإدارة والوحدة البيطرية- مركز صدفا – محافظة أسيوط .

٢٦- على البدري الملاوي، بشأن تحويل المجزر التابع لمدينة البصلية مركز إدفو إلى مجزر نصف آلى – نجع السايح - محافظة أسوان.

٢٧. محمد حمدى دسوقي، بشأن استكمال الصرف الصحى بقرية منقباد (عربتي البشري والنضارة) - مركز أسيوط - محافظة أسيوط.

۲۸- علاء سليمان، بشأن توصيل الصرف الصحى إلى منطقة مساكن كوبرى رعرع بحوض الخمسات بمدينة أسيوط محافظة أسيوط.

۲۹- إبراهيم عويس ، بشأن إقامة محطة تنقية مياه للشرب بعزبة الأهالي التابعة لمدينة القناطر الخيرية - محافظة القليوبية .

30- محمود نجيب مشعل ، بشأن سرعة استكمال مشروع الصرف الصحي الخاص بقرية الغوابين - مركر فارسكور - محافظة دمياط.

٣١. محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن إنشاء خط مياه عكر من النيل فرع دمياط قطر (1،5متر) لتغذية محطتي مياه الشرب بمدينتي الجمالية والمطرية - محافظة الدقهلية.

٣٢. محمود العزب، جيهان البيومي، بشأن توصيل شبكة الصرف الصحى الخاص لمدرسة محمد هاشم النقيب الثانوية بقرية كفر سرنجا - مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية.

33. إيمان خضر، بشأن عمل توسعات بمحطتـي معالجة مدينة القنايات وقرية الطيبة بنظام – (M.P.P.R) محافظة الشرقية

٣٤. محمد حمدى دسوقي، بشأن إنشاء مدرسة تجريبية بقرية المطيعة مركز أسيوط - محافظة أسيوط

٣٥. إبراهيم نظير عبد الرحيم، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية أم القصور - مركز القوصية - محافظة أسيوط، على أراضي طرح النهر التابعة للهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية.

36. رينسب السلامي، بشأن إنشاء جناح إضافي بمدرسـة إسـنا الرسمية لغات - مركز إسنا - محافظة الأقصر

37. نشأت فؤاد عباس ، بشأن إنشاء مدرسة ثانوية في مجلس قروى الصوامعة مركز طهطا - محافظة سوهاج.

38- أسامة محمد عبد العاطي، بشأن إحلال وتجديد الجناح القديم بمدرسة الملاح بقرية ظفر - مركز تمى الأمديد محافظة الدقهلية.

39. علاء حسن جعفر، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسى بقرية جزيرة الحجر مركز الشهداء - محافظة المنوفية.

٤٠. محمد عزت عرفات، بشأن إنشاء مدرسة ثانوية زراعية على أرض ملك وزارة الزراعة بقرية صفط خالد مركز إيتاي البارود - محافظة البحيرة

41. أحمد العرجاوي، بشأن إنشاء مدرسة تعليم فنى على الأرض الكائنة في مجلس قرية بطورس بمركز كوم الرزقة - محافظة البحيرة

٤٢. حمـدی خطاب، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية أبيس 6/8 - مركز. الدوار - محافظة البحيرة.

٤٣. أحمد إسماعيل، بشأن إنشاء مدرسة للمكفوفين بإدارة السلام التعليمية - محافظة القاهرة.

٤٤. محمد حمدى دسوقي، بشأن التوسع في خطوط التليفونات الأرضية بمنطقة الأزهر والوليدية بمدينة أسيوط- محافظة أسيوط.

٤٥. سحر عبد، بشأن تركيب كابلات تليفونات أرضية بمحافظة مطروح.

46. نشأت فـؤاد عباس ، بشأن تركيب خطوط أرضية للتليفون وتوصيل شبكات الواي فاي بمنطقة الصوامعة غرب مركر طهطا- محافظة سوهاج.

47. إلهامي البارودي، بشأن تحسين وزيادة قدرة شبكة الاتصالات بقرى مدينة جرجا محافظة سوهاج.

٤٨. السيد العضو السيد خضر جوهر، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية كفر بساط مركز طلخا - محافظة الدقهلية.

49. السيد العضو أشرف الشبراوي، بشأن إنشاء مكتبي بريد في كل من (قرية ميت فارس مركز بني عبيد ، قرية ميت طريف مركز دكرنس) محافظة الدقهلية.

50- حاتم عبد العزيز، بشأن تطوير مكتب بريد العلاقمة مركز ههيا- محافظة الشرقية

51- طارق السيد، بشأن توفير مكاتب بريد بمنطقة عبد القادر قبلی- محافظة الإسكندرية

٥٢- فاطمة سليم ، بشأن إنشاء مكتب بريد بصفط الغربية- مركز الواسطى محافظة بنى سويف.

53 السيدة العضـو مـى عـمـر، بشأن قيام وزارة السياحة والأثار بالتسويق وبيع زيارات افتراضية مدفوعة للمتاحف والمواقع الأثرية بجمهورية مصر العربية.