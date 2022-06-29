انت الان تتابع تفاصيل خبر التنسيقية توقع بروتوكول تعاون مع شركة نيوهورايزون لتطوير مهارات اللغة لأعضائها حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 08:51 مساءً - محمد السيد - /707958/التنسيقية-توقع-بروتوكول-تعاون-مع-شركة-نيوهورايزون-لتطوير-مهارات-اللغة-لأعضائها

دوت الخليج

وقالت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن شركة نيو هورايزون، من الشركات الرائدة فى مجال التدريب، حيث أنها تمتلك أكثر من ١٦٠ فرع على مستوي العالم ، موضحة أن البروتوكول يهدف لرفع كفاءات أعضاء التنسيقية من خلال رفع قدراتهم اللغوية، فى اطار حرص التنسيقية على عقد بروتكولات لتأهيل وتدريب اعضاىها.

التنسيقية توقع بروتكول تعاون مع شركة نيوهورايزون لتطوير مهارات اللغة لأعضائها

وقال ممثل الشركة، أن التنسيقية تجربة سياسية شبابية رائدة غير مسبوقه على مستوي العالم، معربًا عن سعادتهم فى المساهمة فى تنمية مهارات أعضائها كتدريب اللغة الانجليزي، لافتا إلي أن المستقبل السياسي فى مصر سيكون به حراك كبير من خلال هذه التجربة الشبابية ، ولابد من دعم السياسة على المستوي الشبابي.