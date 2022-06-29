4قرارات جمهورية بمناقشات البرلمان الأحد..وتعديلات ذوى الإعاقة

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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 08:51 مساءً - محمد السيد - /707955/4قرارات-جمهورية-بمناقشات-البرلمان-الأحدوتعديلات-ذوى-الإعاقة

شهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يوم الأحد المقبل نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبـي لجنتي الشئون العربيـة، والخطـة والموازنـة عـن قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على الاتفاقيـة المبرمة بين حكومة جمهوريـة مصـر العربيـة وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامـة فـي جمهورية مصر العربية والموقعـة فـي القاهرة بتاریخ ۳۰ / ۳ / ۲۰۲۲.

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كما تشهد أيضا مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عـن مشـروعـي قـانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف واخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ ، والنائبة دعاء عريبــي وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.

وتشهد الجلسة أيضا مناقشة تقارير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٠١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا ، الموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۹.

4 قرارات جمهورية بمناقشات البرلمان الأحد..وتعديلات ذوى الإعاقة

تضم أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقـة علـى التعـديل السادس لاتفاقيـة المسـاعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، الموقع في القاهرة بتاریخ ۲۰۲۱/۹/۲۹، وأيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقـة علـى التعـديل الخامس لاتفاقيـة المسـاعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية، الموقع في القاهرة بتاريخ .۲۰۲۱/۹/۲۹