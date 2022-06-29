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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 08:51 مساءً - محمد السيد - /707962/أحمد-موسى-يؤكد-الحوار-الوطني-لن-يشمل-أي-توافق-بشأن-تعديلات-دستورية

شدد الإعلامي أحمد موسى على أن جماعة الإخوان الإرهابية لن يكون لهم مكان أو مقعد في الحوار الوطني القادم الذي دعا له الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان الماضي، مؤكدا أنهم لن يكونوا متواجدين على مائدة الحوار الوطني.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج أن الإخوان لن يشاركوا في الحوار الوطني القادم أو أي حوار وطني آخر في مصر، موضحا ان الإخوان جماعة لن يقوم لها قائمة مرة أخرى.

أحمد موسى: الحوار الوطني مسموح به لكل المصريين دون الإخوان

وتابع أن الحوار الوطني مسموح به لكل المصريين بكل فئاتها عدا جماعة الإخوان الإرهابية، وأي حديث يتردد عن مشاركتهم في الحوار غير صحيح نهائيا، "لن يشاركوا سواء بأفكار أو أشخاص أو غعيرهم".

ولفت أنه وفقا لمصدر مسؤول داخل الحوار الوطني أكد أن الحوار لن يتطرق عن أي تعديلات دستورية، "إحنا مش رايحين نتكلم عن الدستور، إحنا رايحين نتكلم عن المجتمع ومعاناة المجتمع فيه مشاكل كبيرة هتتحل، عشان الناس تهدى وتريح نفسها مفيش حديث ولا تعديلات دستورية"

وواصل أن المصدر أكد له أنه لا يوجد أي تعديلات برلمانية قادمة أو إجراء أي إجراءات برلمانية قادمة، وكل ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح بالمرة، مؤكدا أن الإخوان لم يتم دعوتهم للحوار على الإطلاق، ولن يشاركوا نهائيا، ولن يكون مسموح لهم بالتواجد.

واستكمل: "إحنا مبنقعدش مع قتلة وإرهابيين، دول حاولوا إسقاط الدولة وفي أيديهم دم وهذا قول فاصل ولا تصدقوا أي كلام آخر عن هذا الكلام".