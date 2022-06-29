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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 08:51 مساءً - محمد السيد - /707960/أحمد-موسى-ثورة-30-يونيو-كشفت-أن-الإخوان-نظام-إرهابي-فاشي

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو التي نجح فيها الشعب المصري من النزول في الميادين لخلع الرئيس المعزول محمد مرسي من منصبه هو جماعة الإخوان الإرهابية، قائلا إن المصريين كانوا ينادون الرئيس السيسي في الثورة، مشيرًا إلى أن الأهالي في بورسعيد كانوا يوكلون الرئيس السيسي من أجل حماية الوطن.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج، أن هذه الأيام كانت أيام سعيدة بحق، وكشفت أن جماعة الإخوان عبارة عن نظام إرهابي فاشي، لافتا إلى أن أول تقدير لثورة 30 يونيو كان من شبكة "سي إن إن" وقالت إن وقتها أن خرج 30 مليون مصري كتقدير مبدئي.

أحمد موسى: ثورة 30 يونيو هي فخر لكل مصري

وواصل أن ثورة 30 يونيو هي فخر لكل مصري وفخر لكل من شارك فيه، "على كل شخص مصري شارك في الثورة الفخر بما قدمه، والفخر بأنه أزال جماعة الإخوان الإرهابية من الحكم".

وتابع: "قولناها كلمة وقت الثورة ومكملين مصر مفيش إخوان دي كلمة الشعب المصري، وهي دي الكلمة اللي سادت ودايما الشعب كلمته اللي بتمشي، قولنا مفيش إخوان وتم محي الإخوان من مصر كلها".

وعرض "موسى" خلال برنامجه صورًا من نزول المصريين في الميادين المختلفة يوم 30 يونيو من أجل المطالبة بعزل الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي من الحكم، معقبا: "مفيش حد منزلش كل الناس نزلت من كل مكان، كل التحية لكل راجل مصري خرج في اليوم ده".