مستشار رئيس الجمهورية: عشر ذي الحجة لها معاملة شديدة الخصوصية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 08:30 مساءً - أوضح الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، في إطار حرصه المستمر على تقديم المعلومات الدينية الصحيحة للجمهور.

وقال الأزهري من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن العشر الأوائل من ذي الحجة لها معاملة شديدة الخصوصية، ولا بد أن يكون هناك انتباهٌ، ويقظةٌ، وهمةٌ، واحتشادٌ، وإقبالٌ، وشغفٌ، ونهمٌ، ووعيٌ بقيمة هذه الأيام المُعظَّمة.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إلى أن المحروم على الحقيقة؛ هو الذي يفوته اغتنام المنح الإلهيَّة المودعة في الأيَّام المُعظَّمة.