مفتى الجمهورية يعلن غدا الخميس غرة ذى الحجة والسبت 9 يوليو أول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 08:30 مساءً - أكد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن المملكة العربية السعودية أعلنت أن غد الخميس، هو أول أيام شهر ذي الحجة وأن الجمعة 8 يوليو هو وقفة عرفات والسبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1443 هجرية.



وأوضح مفتي الجمهورية -في بيان اليوم الأربعاء- أن منهج رؤية دار الإفتاء المصرية لأهلَّة الشهور العربية واحد لا يختلف في شهر عن الآخر أو بين رؤية هلال شهر رمضان وهلال شهر ذي الحجة، مضيفا أن هلال شهر ذي الحجة له طبيعة خاصة ترتبط بتحديد الوقوف بعرفات والحج، ويترك الأمر في هذه الحالة لقرار المملكة العربية السعودية في رؤيتها للهلال.



وقال فضيبة المفتي "نحن نريد الوحدة في وقفة عرفات؛ لذلك فإن رؤيتنا للهلال مرهونة برؤية المملكة العربية السعودية، لكن الآلية واحدة لا تختلف في شهر عن شهر"، وإن العالم الإسلامي يتبع المملكة العربية السعودية في رؤيتها لهلال عيد الأضحى المبارك، لأنها الدولة الوحيدة المنوط بها رؤية الهلال إذ تتحمل مسؤولية بدء مناسك الحج على أراضيها، وما يرتبط به من مناسك مقدّسة كوقفة حجّاج بيت الله في عرفات.