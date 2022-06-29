رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ مفتى الجمهورية بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم-بعيد الأضحى المبارك، مثنيًا على جهود المفتى ودار الإفتاء فى حفظ الاستقرار المجتمعى.





جاء ذلك اليوم خلال زيارة وفد رفيع المستوى من الطائفة الإنجيلية المصرية برئاسة القَس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إلى دار الإفتاء لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "إن دار الإفتاء تلتحم مع قضايا الوطن نظرًا لتأثيرها الحقيقى فى الاعتدال والحفاظ على السلام المجتمعي، من خلال دورها الوطنى التوعوى للمصريين"، مضيفًا: "نعتز بعلاقة المحبة المصرية الوطنية مع مفتى الديار المصرية".

ومن جانبه، قال فضيلة المفتى خلال اللقاء: "إن مثل هذه الزيارات واللقاءات تعبر بصدق عن النموذج الأمثل للإنسان المصرى الذى تسرى فى وجدانه معانى الأخوة والوئام، رغم التحديات التى لم تُفلح فى زعزعة الاستقرار المجتمعى واللحمة الوطنية المترابطة التى تكشف عن الواقع المصرى".

وأعرب فضيلة المفتى عن اعتزازه الكبير بتهنئة الطائفة الإنجيلية بعيد الأضحى، مشيرًا إلى قوة العلاقة وأصالتها، مؤكدًا: "تربطنا علاقة أصيلة مع الطائفة الإنجيلية، ونعتز بزيارة الدكتور القس أندريه زكى، وتهنئة المصريين فى الأعياد فرحة حقيقية، وتعبر عن اندماج المجتمع وصلابته".