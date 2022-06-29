مصر والبحرين فى بيان مشترك: مواقف موحدة تجاه القضايا الإقليمية والدولية

جدة - نرمين السيد - أكدت مصر والبحرين توافق مواقفهما حيال القضايا الإقليمية والدولية بما يحقق المصلحة العربية الشاملة ويحفظ أمن الإقليم والعالم، وسعيهما لترسيخ التعاون الاستراتيجى وتعزيز التكامل بينهما.





وشددت الدولتان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى، وإيجاد أفق حقيقى للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطينى حقه فى إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك فى البيان المشترك الصادر اليوم الأربعاء، بمناسبة زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة البحرين.

وأشار البيان إلى أنه فى إطار الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة، والعلاقات الثنائية المتميزة التى تجمع قيادتى جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين وما يربطهما من وشائج الأخوة والتاريخ المشترك والمصير الواحد، وسعيا لترسيخ التعاون الاستراتيجى وتعزيز التكامل بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات عُقدت جلسة مباحثات رسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، استعرضا خلالها العلاقات التاريخية الراسخة وسبل تطويرها وتنميتها فى كافة المجالات لتعزيز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وزيادة وتيرة التعاون الاقتصادى لآفاق أرحب لما من شأنه دعم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وذكر البيان أن العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة أعرب عن دعم مملكة البحرين الكامل للأمن المائى المصرى باعتباره جزءً لا يتجزأ من الأمن المائى العربى، وحث إثيوبيا على التخلى عن سياستها الأحادية والالتزام بقواعد القانون الدولى ذات الصلة بما من شأنه عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى وضرورة التفاوض بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم فى هذا الشأن، تنفيذا للبيان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن فى سبتمبر 2021 بما يدرأ الأضرار الناجمة عن هذا المشروع على دولتى المصب ويعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا، وعبر الجانب البحرينى عن تضامنه الكامل مع جمهورية مصر العربية فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومى.