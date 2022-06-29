عاجل.. دار الإفتاء تعلن غدا الخميس غرة ذى الحجة وعيد الأضحى السبت 9 يوليو

وأوضحت الإفتاء فى بيان لها: "وقد تحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال شهر ذى الحجة لعام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين هجريا".
وأوضح الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية أن أصدرت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية كانت قد أصدرت قرارها رقم (158 / هـ) الذى تضمن أن يوم غد الخميس الموافق للثلاثين من شهر يونية 2022م هو غرة شهر ذى الحجة.
وتابع المفتى: "على ذلك كله تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الخميس الموافق الثلاثين من شهر يونية لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديا هو أول أيام شهر ذى الحجة لعام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين هجريا".
واختتم المفتى البيان بالقول: بهذه المناسبة الكريمة نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدم بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة فى كل مكان، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام، وهو نعم المولى ونعم النصير.
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