عاجل- مفتى الجمهورية: إعلان نتيجة موعد بداية شهر ذى الحجة بعد قليل

جدة - نرمين السيد - نفى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء، ما يتم تداوله من أخبار غير صحيح بشأن موعد بداية شهر ذى الحجة.





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