ضمن افتتاحات 30 يونيو.. وحدة الغسيل الصناعية الجديدة بجامعة أسيوط (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، وحدة الغسيل الصناعية الجديدة المجهزة بتكلفة 30 مليون جنيه، والتى تضم اكثر من 70 سرير غسيل كلوى، وتضم وحدة تحلية مياة لخدمة وحدات الغسيل الكلوى الأكبر بالصعيد وذلك بمستشفى الجامعة الرئيسى، ضمن افتتاحات الجامعة ضمن احتفالات ثورة 30 يونيو والقضاء على قوائم الانتظار.





رافقه خلال الافتتاح الدكتور أحمد المنشاوى والدكتورة مها غانم، نائبيه، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، والدكتور ايهاب فوزى، المدير التنفيذى للمستشفيات، وقيادات المستشفيات الجامعية.

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