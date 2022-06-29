واستمع قداسته فى بداية اللقاء لكلمة من مجدى فل مدير المدرسة، شرح فيها رؤية المدرسة الجديدة، فى إطار خطة تطوير التعليم الحديث، وأيضا من خلال التعاون والاستفادة من خبرات مدارس الهيئة الكاثوليكية فى مجال تطوير التعليم بالإسكندرية وخارجها.
وبعدها تكلم القس رافائيل متى عن لجنة التربية الحياتية ودورها الرائد فى العمل على رفع المستوى الفكرى والذهنى والمشاركة المجتمعية والحياتية، من خلال العمل على 3 محاور وهى الطالب والمدرس وأولياء الأمور.
بعدها استمع قداسته إلى شرح من رؤساء الأقسام المختلفة بالمدرسة عن الأنشطة المختلفة التى قدموها خلال العام.
واختتم اللقاء بكلمة من قداسة البابا عن أهمية المدرس وعمله على زرع الحب وتأثيره على العملية التعليمية وتنشئة جيل واعى له انتماء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يلتقى مجلس إدارة المدرسة المرقسية بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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