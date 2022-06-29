البابا تواضروس يلتقى مجلس إدارة المدرسة المرقسية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية، بمجلس إدارة المدرسة المرقسية بالإسكندرية، بحضور القمص إبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.





واستمع قداسته فى بداية اللقاء لكلمة من مجدى فل مدير المدرسة، شرح فيها رؤية المدرسة الجديدة، فى إطار خطة تطوير التعليم الحديث، وأيضا من خلال التعاون والاستفادة من خبرات مدارس الهيئة الكاثوليكية فى مجال تطوير التعليم بالإسكندرية وخارجها.

وبعدها تكلم القس رافائيل متى عن لجنة التربية الحياتية ودورها الرائد فى العمل على رفع المستوى الفكرى والذهنى والمشاركة المجتمعية والحياتية، من خلال العمل على 3 محاور وهى الطالب والمدرس وأولياء الأمور.

بعدها استمع قداسته إلى شرح من رؤساء الأقسام المختلفة بالمدرسة عن الأنشطة المختلفة التى قدموها خلال العام.

واختتم اللقاء بكلمة من قداسة البابا عن أهمية المدرس وعمله على زرع الحب وتأثيره على العملية التعليمية وتنشئة جيل واعى له انتماء.