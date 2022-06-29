جدة - نرمين السيد - بدأت اليوم الأربعاء، أعمال تفويج حجاج بيت الله الحرام من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة تمهيدًا لأداء مناسك الحج، بعد أن قضى الحجاج 5 أيام فى رحاب رسول الله بالمدينة المنورة.





ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية، تسجيل فيديو لأعمال تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الرعاية لحجاج القرعة، تزامنًا مع بدء الجسر الجوى بين مصر والمملكة العربية السعودية الجمعة الماضية، لنقل حجاج بعثة القرعة إلى الأراضى المقدسة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء أعمال تفويج حجاج بيت الله الحرام من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.