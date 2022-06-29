انت الان تتابع خبر توضيح عاجل من التموين لأصحاب البطاقات التموينية..الحق نفسك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر الدكتور الدكتور علي المصيلحي؛ وزير التموين والتجارة الداخية؛ إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار لمن يتقدم بطلب بخصم الأفراد الزائدة على بطاقة الدعم وذلك بتلقاء نفسه.

أصحاب البطاقات التموينية

وتضمن القرار أن مدة السماح الخاصة بخصم الأفراد الزائدة من على بطاقات التموين وإعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار هي خلال شهرين من الأن.

وأضح المتحدث الرسمي للوزارة؛ أن هذه الإجراءات تهدف إلى التسهيل على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية في تقنين عمليات صرف الخبز والسلع.

وأختتم؛ أن عدد أصحاب البطاقات التمونية يصل إلى 23 مليون بطاقة؛ يستفيد منها 64 مليون مواطن من خبز وسلع تموينية؛ مشيرًا إلى أن دعم الدولة للخبز وصل إلى 5.5 مليار جنيهًا شهريًا.