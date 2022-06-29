انت الان تتابع خبر عاجل..بشرة خير من التضامن لكبار السن: دعم نقدي وإعفاء من المواصلات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت وزارة التضامن الاجتماعي؛ تقديم دعم نقدي شهري إلى 475 ألف مسن بتكلفة تصل إلى 2.6 مليار جنيه سنويًا؛ بالإضافة إلى إعفاء المسنسن فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة؛ وإعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50 % من مصروفات المواصلات العامة.

التضامن الاجتماعي

كما أوضخت وزارة التضامن الاجتماعي؛ أن الوزارة تقدم دعم نقدي للمسنين في إطار توفير حياة كريمة؛ حيث أنه تم إصدار مقترح لقانون الحقوق المتكاملة للمسنين لأول مرة في مصر؛ وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء؛ ومن المقرر اقراره من مجلسي النواب والشيوخ قريبًا.

الجدير بالذكر أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل جاهدة على توفير حياة كريمة للشعب المصري؛ وذلك ذمن البرنامج القومي لتطوير القري المصرية.