انت الان تتابع خبر بعد إعتماد كليات جديدة.. اسماء الجامعات والمعاهد التعليمية لكل طلاب الثانوية العامة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنشر قائمة بالكليات والمعاهد الفنية والعليا المعتمدة في مصر، وموزعة على العديد من القطاعات الأكاديمية المتخصصة، وتعد من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها جميع أولياء طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور.

معاهد وكليات جميع التخصصات لطلاب الثانوية العامة

وسوف تتوزع المعاهد بين معاهد خاصة تجاية ونظم المعلومات وعلوم الحاسب والسياحة والفنادق، وأيضاً معاهد للغات والإعلام والخدمة الاجتماعية، وتكنولوجيا العلوم التطيبقية والتمريض والعديد من التخصصات الأخرى، وتم الكشف عن إعلان قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر، ويكون بغرض توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات المعتمدة، وهذا ما أعلنته وزارة التعليم العالي.

بعد إعتماد كليات جديدة أسماء الجامعات والمعاهد

وتوجد القوائم الخاصة بالجامعات والمعاهد المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على النحو الآتي:

أولًا الجامعات الحكومية:

جامعة القاهرة.

جامعة الإسكندرية.

جامعة عين شمس.

جامعة أسيوط.

جامعة طنطا.

جامعة المنصورة.

جامعة الزقازيق.

جامعة حلوان.

جامعة المنيا.

جامعة المنوفية.

جامعة قناة السويس.

جامعة جنوب الوادى.

جامعة بني سويف.

جامعة الفيوم.

جامعة بنها.

جامعة كفر الشيخ.

جامعة سوهاج.

جامعة بورسعيد.

جامعة دمنهور

جامعة أسوان.

جامعة دمياط.

جامعة السويس.

جامعة مدينة السادات.

جامعة العريش.

جامعة الوادي الجديد.

جامعة مطروح.

جامعة الأقصر

ثانيًا: الجامعات الخاصة والأهلية:

جامعة 6 أكتوبر.

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

جامعة مصر الدولية.

الجامعة الألمانية بالقاهرة.

جامعة الأهرام الكندية.

الجامعة البريطانية فى مصر.

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات,

جامعة سيناء.

جامعة فاروس بالإسكندرية.

جامعة النهضة ببنى سويف.

جامعة المستقبل.

الجامعة المصرية الروسية.

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

جامعة هليوبوليس.

جامعة الجيزة الجديدة.

جامعة دراية بالمنيا.

جامعة بدر.

جامعة حورس.

جامعة المصرية الصينية.

جامعة ميريت.

جامعة سفنكس.

جامعة السلام.

جامعة الملك سلمان الدولية.

جامعة العلمين الدولية.

جامعة الجلالة.

جامعة المنصورة الجديدة الأهلية.

جامعة النيل الأهلية.

الجامعة الفرنسية في مصر.

الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

ثالثاً: جامعات بقوانين خاصة:

العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

رابعاً: جامعات باتفاقيات دولية:

الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية (GIU).

جامعة اسلسكا.

جامعة برلين الألمانية بالجونة.

جامعة سنجور.

خامساً: جامعات باتفاقيات إطارية:

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

الجامعة العربية المفتوحة.

سادساً: أفرع الجامعات الأجنبية المعتمدة:

مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد .

مؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية.

مؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية.

مؤسسة “الجامعات الأوروبية في مصر” والتي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتي (لندن ، وسط لانكشاير).

سابعاً: الجامعات التكنولوجية:

الجامعات التكنولوجية التي تم إنشاؤها المعتمدة وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019:

جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة.

جامعة الدلتا التكنولوجية.

جامعة بني سويف التكنولوجية.

ثامناً: أكاديميات تُشرف عليها التعليم العالي:

أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.