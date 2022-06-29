انت الان تتابع خبر عاجل – هيئة البريد بتقدملك فرصة العمر : افتح حساب توفير بعائد أكثر من 6% والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلجأ الكثير من المواطنين في الفترة الحالية إلي ادخار أموالهم بسبب أزمة الركود التضخمي التي يعاني منها العالم بأكمله منذ بداية حرب روسيا علي أوكرانيا.

ويدخر المصريين أموالهم أما في البنوك العامة في السوق المصري سواء كانت هذه البنوك عامة أو خاصة أو أجنبية، أو عن طريق الهيئة القومية للبريد المصري، حيث يقوم المواطن بفتح حساب توفير في البريد الذي يتطلب مجموعة من الشروط لفتح الحساب بالاضافة إلي مجموعة من المميزات التي سوف يحصل عليها المواطن والتي سوف نكشف عنها في التقرير التالي :

شروط فتح حساب توفير بالبريد: