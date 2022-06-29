انت الان تتابع خبر عاجل – هيئة البريد بتقدملك فرصة العمر : افتح حساب توفير بعائد أكثر من 6% والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يلجأ الكثير من المواطنين في الفترة الحالية إلي ادخار أموالهم بسبب أزمة الركود التضخمي التي يعاني منها العالم بأكمله منذ بداية حرب روسيا علي أوكرانيا.
ويدخر المصريين أموالهم أما في البنوك العامة في السوق المصري سواء كانت هذه البنوك عامة أو خاصة أو أجنبية، أو عن طريق الهيئة القومية للبريد المصري، حيث يقوم المواطن بفتح حساب توفير في البريد الذي يتطلب مجموعة من الشروط لفتح الحساب بالاضافة إلي مجموعة من المميزات التي سوف يحصل عليها المواطن والتي سوف نكشف عنها في التقرير التالي :
شروط فتح حساب توفير بالبريد:
حددت هيئة البريد مجموعة من الشروط لفتح حساب توفير والتي تتمثل في الأ يقل سن المواطن عن 16 عام مع إمكانية فتح حساب قاصر، ولكن بشرط ضرورة تواجد صورة بطاقة الولي: الأب، أو الجد من الأب في حالة الوفاة وشهادة الميلاد
مزايا فتح حساب توفير بالبريد :
1- يمكن للأفراد والشركات الاستفاد من فتح حساب توفير بالبريد.
2- الحد الأدنى لفتح الحساب 100 جنيه للأفراد، و1000 جنيه للشركات، والحد الأقصى 10 ملايين جنيه للشركات والأفراد
3- العائد السنوي 7% يصرف سنوياً
4- إمكانية السحب والشراء دولياً أو محلياً، عبر بطاقات فيزا وماستر كارد