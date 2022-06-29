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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /707952/مصدر-أمنى-يكشف-حقيقة-محاولة-شخص-اختطاف-فتاة-بكفر-الشيخ

نفى مصدر أمنى صحة مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً الإدعاء بضبط أحد الأشخاص حال محاولته خطف إحدى الفتيات بأسلوب "التخدير" بـ"وخز الدبوس" بمنطقة المنشية بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ.

عدم صحة الإدعاءات

مؤكداً عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى السيدات بالمنطقة المشار إليها، وقد تم ضبطه وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حقيقة تداول فيديو لقتل شخص وفصل رأسه عن جسده

نفى مصدر أمنى صحة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً تعرض أحد المواطنين للقتل وفصل رأسه بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.

فحص الفيديو

مشيراً إلى أنه بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن مقطع الفيديو المُشار إليه يعود إلى واقعة مقتل أحد المواطنين بالإسماعيلية فى غضون شهر نوفمبر العام الماضى.. وقد تم ضبط مرتكب الواقعة آنذاك وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتؤكد وزارة الداخلية على أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجى الشائعات.

حقيقة فيديو لشخص ارتدى زى ميرى وأدعى أنها فتره ثورة يناير

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الخاصة على تطبيق "تيك توك" لقيام شخص يرتدى الزى الأميرى يقوم بأداء أغنية "مسارح وسيما" والتى ظهرت خلال فترة ثورة يناير 2011م وتتضمن إسقاطات على الأوضاع السياسية.

فحص الفيديو

بالفحص تبين أن الشخص الذى يظهر بمقطع الفيديو المشار إليه المطرب الصاعد "أمير فهيم" وأنه ليس مجنداً، حيث أكد في أحد تعليقاته على المنشور المشار إليه أنه تحصل على الزى العسكرى من أحد معارفه.

وتؤكد وزارة الداخلية على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجى الأكاذيب والشائعات التى من شأنها إثارة البلبلة بكل حسم.

ملابسات تعدي شخص على طفلتين في مصعد عقار بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تم تداوله على المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على طفلتين داخل مصعد بأحد العقارات بالقليوبية.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة الخانكة من إحدى السيدات – مقيمة بدائرة المركز) تضررت خلالها من محاولة أحد الأشخاص التعدى على نجلتيها طفلتين (سن 8 - سن 10) حال صعودهما داخل مصعد العقار محل سكنهما .

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (عامل – له معلومات جنائية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وبإستدعاء الطفلتين تعرفتا على المتهم.